Российского депутата облили водой и забросали бутылками в Грузии

Сергей Гаврилов, являющийся депутатом Государственной думы Российской Федерации, подвергся нападению в Грузии, во время осуществления запланированной рабочей поездки, сообщает «Lenta.ru». Причиной нападения явился тот факт, что депутат провел открытие официального мероприятия, восседая на кресле главы парламента Грузии. Возмущенные граждане Грузии потребовали парламентария извиниться за свой поступок, но получив отказ, забросали его бутылками и облили водой.