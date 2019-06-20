Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
20.06.2019 19:53
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Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, сообщил о прошедших переговорах с богатейшими бизнесменами страны, сообщив, что они согласились вкладывать свои финансовые активы в развитие экономики страны, сообщают «РИА новости». Ряд украинских олигархов согласились вкладывать деньги в экономику, здравоохранение и инфраструктуру ряда регионов.
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