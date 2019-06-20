Владимир Путин рассказал о перспективах социального строительства в России

На «Прямой линии» с Владимиром Путиным жительница Красноярского края задала вопрос, волнующий большинство жителей новых районов. Суть в том, что ее микрорайон насчитывает семьдесят тысяч человек, однако ни детского сада, ни школы для детей не предусмотрены. Еще трудность возникла с парковыми зонами: на их месте хотели возвести новые дома, однако им удалось отстоять строительство парков, но вопрос о социальной инфраструктуре остался открытым.

Несмотря на то, что проблема носит всероссийский характер, рассмотренный в прямом эфире случай будет решать губернатор Красноярского края Александр Усс, сообщает президент.

Владимир Путин поясняет, что ранее затраты на социальную инфраструктуру формировались за счет бюджета вкладчиков. Однако эта проблема станет еще острее. Дело в том, что сейчас Россия переходит на новые формы жилищного строительства, согласно которым обязательство по постройке социальной инфраструктуры переходит на государство.