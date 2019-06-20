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«Это не комедия, это трагедия»: Путин о политике Зеленского

20.06.2019 18:38
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«Это не комедия, это трагедия»: Путин о политике Зеленского

Во время «Прямой линии» президенту поступил вопрос, почему он не пойдет навстречу лидеру Украины Владимиру Зеленскому, ведь он еще недостаточно опытен.

Владимир Путин ответил, что помнит, как он выступал где-то в 2000-х годах в Москве на юмористической передаче КВН. Несомненно, Зеленский талантлив, однако то, что мы видим сейчас, не смешно. «Это не комедия, это трагедия», – говорит лидер России.

Также он вспомнил, что Зеленский, в ходе своего заграничного турне объявил, что не намерен вступать в переговоры с сепаратистами. Этим словом он назвал представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Путин отмечает, что в современном мире невозможно разрешить конфликты без личного диалога между враждующими сторонами. Тем более выстрелы со стороны ВСУ увеличились.

По мнению российского президента, в сложившейся ситуации необходимо идти навстречу друг другу, однако недостаточно одного желания Москвы, к этому также должна стремиться и Украина.

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