Владимир Путин: «Критика власти должна быть свободной»
Владимир Путил ответил на критику блогера Роберта Панчвидзе по поводу закона «О неуважении к власти» и указал, что этим законом власти страны могут в корыстных целях злоупотребить.
Российский лидер подчеркнул, что этот закон направлен на защиту главной государственной символики, а не депутатов.
Президент пояснил, что в данном законе речь идет не о критике власти, ведь она должна быть свободной. Каждый гражданин страны имеет полное право указывать на государственные проблемы и важные политические вопросы, а также обращать внимание на функционирование институтов власти. Закон направлен на борьбу с оскорблениями нашего народа и символов государства – Флаг, Герб и Гимн.
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Снова врет, как нанятый. Первые же дела по новой карательной статье, по закону "О принудительном уважении уродов и воров" показали, что защищает этот закон как раз самого Сказочного и его окружение, а никак не "государственные символы"...