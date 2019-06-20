Владимир Путин: «Критика власти должна быть свободной»

Владимир Путил ответил на критику блогера Роберта Панчвидзе по поводу закона «О неуважении к власти» и указал, что этим законом власти страны могут в корыстных целях злоупотребить.

Российский лидер подчеркнул, что этот закон направлен на защиту главной государственной символики, а не депутатов.

Президент пояснил, что в данном законе речь идет не о критике власти, ведь она должна быть свободной. Каждый гражданин страны имеет полное право указывать на государственные проблемы и важные политические вопросы, а также обращать внимание на функционирование институтов власти. Закон направлен на борьбу с оскорблениями нашего народа и символов государства – Флаг, Герб и Гимн.