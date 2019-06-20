Президент объяснил причину колоссальной разницы в зарплатах руководителей и подчиненных

В «Прямой линии» президент России объяснил причину значительной разницы в уровне заработной платы топ-менеджеров и рядовых подчиненных.

Отметим, что Владимир Путин сказал о том, что его самого задевает разница в размере ежемесячной зарплаты руководителей некоторых государственных или частных компаний и их сотрудников. Российский лидер признался, что неоднократно указывал им на данный факт. Также он пояснил, откуда берется такая разница.

По словам Владимира Путина, в один момент уравнять заработные платы чиновников, руководителей, топ-менеджеров и рядовых сотрудников не получится. Конечно, это можно сделать, однако есть опасность того, что управленцы высокого класса уедут за границу или перейдут к частным компаниям. Такой подход приведет к тотальной нехватке квалифицированных управленческих кадров, а этого мы себе не можем позволить, подчеркивает президент.