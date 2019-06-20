Путин: борьба с коррупцией должна быть беспощадной и гласной

Российский президент ответил на вопрос «Прямой линии», поступивший от гражданина из Магадана о проведении мероприятий по борьбе с коррупцией в стране.

Также он поделился своими мыслями по антикоррупционной деятельности в России. Прежде всего Путин сказал о том, что несет личную ответственность за безобразие, устраиваемое казнокрадцами.

Лидер России подчеркивает, что когда дело относится к борьбе с коррупцией или преступлениями, необходимо все эти дела доводить до конца и предавать огласке.

Далее у президента поинтересовались, что он почувствовал, узнав, что некоторые коррупционеры наворовали миллиарды.

«Реально, когда узнаешь о миллиардах – просто нет слов печатных», – ответил Владимир Владимирович Путин.

В конце российский лидер упомянул, что в борьбе с коррупцией важен вопрос о неизбежности наказания, а не большие сроки заключения.