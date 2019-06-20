Глава Минздрава прокомментировала слова Путина о нехватке лекарств

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» прокомментировала слова президента о нехватке жизненно важных лекарственных препаратов в регионах.

Скворцова пояснила, что Минздрав проводит мониторинг ситуации здравоохранения в стране и знает о проблеме обеспечения граждан лекарственными средствами.

По словам Скворцовой, есть 30 районов, где выявлена эта недоработка. Причем это те регионы, в организациях которых не знают, на каких складах и какие остатки имеются. Такой подход привел к тому, что сроки закупок лекарственных препаратов смещаются, проводятся неправильные закупки, а также отсутствует умение по управлению торговыми запасами.

После комментариев Вероники Скворцовой, Владимир Путин добавил, что федеральный центр повышает финансирование на закупку жизненно необходимых лекарственных средств, несмотря на очевидные проблемы здравоохранения. Например, бюджет по борьбе с онкологией был увеличен почти в два раза.