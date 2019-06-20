Путин назвал три основных проблемы здравоохранения России

Одной из важнейших тем, затронутой в первой Прямой линии, стали вопросы здравоохранения. При этом, президент России отметил, что, несмотря на проблемы в здравоохранении, развитие отрасли все-таки происходит. Говоря о самых важных вопросах, Владимир Путин заявил, что нужно решать следующие проблемы: доступность здравоохранения, дефицит специалистов и вопрос обеспечения лекарствами.

Развивая тему, российский лидер также отметил, что в развитии нуждается система здравоохранения на селе. В частности, речь идет о проблеме, связанной с жильем для участников программы «Земский доктор» - этим, как подчеркнул глава России, обязаны заниматься местные власти.