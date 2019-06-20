Владимир Путин рассказал, когда россиянам станет легче жить
Президент России Владимир Путин отказался скрывать тот факт, что в последнее время реальные доходы жителей страны снизились.
Гражданам стало труднее жить, высказал свое мнение Владимир Путин в прямом эфире, потому что несколько лет назад Россия столкнулась сразу с рядом шоковых проблем: падение цен на нефть, нефтепродукты и другую продукцию. Именно в этот период доходы граждан резко упали, однако, сейчас они начали восстанавливаться, подчеркивает президент.
По словам Путина, сейчас доходы граждан не только не будут снижаться, но и продолжат свой рост. Таким образом, планируется увеличить военнослужащим и военным пенсионерам денежное довольствие на 4,3%.
Лидер России отмечает, что обеспечение нормального дохода пенсионеров – приоритетная задача государства.
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когда ты ийдеш
что то похожее я от А.Чубайсмана в 90х я уже слышал..только у него там немного другая концепция была..типа слишком много жителей в России проживает(140 миллионов) а чтоб хорошо жить надо не более 70-90 миллионов..а мысль то наверное к месту пришлась если за столько лет медицину из ж•пы так и не вытащили а еще глубже загнали