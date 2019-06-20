Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты

Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами. Так, одна россиянка пожаловалась на заработную плату в десять тысяч рублей. Аналогичная ситуация сложилась и учительницы из Орла, которая получает такую же сумму. На свой заработок пожаловался и пожарный в видеообращении: по словам мужчины, из-за низкой зарплаты, людям его профессии приходится работать на нескольких работах. Комментируя этот «малоприятный» момент произошел из-за ситуации, которая сложилась на энергетическом рынке, а также в экономике и социальной сфере. Тем не менее, как заверил российский лидер, постепенно доходы восстанавливаются.