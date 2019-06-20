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Сегодня Владимир Путин ответит на вопросы россиян в прямом эфире

20.06.2019 08:32
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Сегодня Владимир Путин ответит на вопросы россиян в прямом эфире

Сегодня глава Российской Федерации Владимир Путин ответит на вопросы жителей России в прямом эфире. Это будет уже 17-ая по счету встреча подобного формата. Трансляция начнется в двенадцать часов дня и будет транслироваться несколькими телеканалами («Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР»), а также радиостанциями «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». За трансляцией смогут наблюдать и пользователи соцсетей.

Вопросы главе страны стали поступать еще девятого июня – в день, когда было объявлено о дате трансляции. За все это время жители страны направили главе государства порядка миллиона вопросов. Задать вопрос президенту можно будет вплоть до окончания прямой линии. Сколько по времени будет продолжаться мероприятие, остается только догадываться. Вероятно, это будет продолжаться не менее двух часов.

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