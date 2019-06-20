Зачем украинский депутат Бойко приезжал в Россию

Депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко рассказал, с какой целью он приезжал в Россию, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По словам украинского политика, главная задача его партии связана со снижением завышенных коммунальных тарифов для жителей Украины. В этом плане сегодня существует необходимость снижения стоимости газовых тарифов в два раза, и для решения данного вопроса необходимы прямые контракты с Москвой.

По словам Бойко, пора избавиться от схемы так называемого «виртуального реверса», когда из Европы на Украину привозят российский газ, но дороже и через своих посредников. А украинцам рассказывают, что «слезли с российской газовой иглы».