Депутаты Рады раскритиковали Макрона за поддержку России

Зампредседателя украинской Рады Ирина Геращенко высказалась в связи с заявлением главы Франции Эммануэля Макрона о возвращении Российской Федерации в ПАСЕ, передает РИА Новости. Парламентарий, удивившись, открыто заявила, что ее «ошеломил» факт смены риторики западных партнеров Украины в отношении Москвы, поскольку, по ее убеждению, Россия ни в коем случае «не должна» возвращаться в состав ПАСЕ. Что касается Украины, то Геращенко подчеркнула, что Киев будет в жестком режиме стоять на защите принципов Совета Европы.