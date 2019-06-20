Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20

Американский глава Дональд Трамп в свое недавнем выступлении на ТК Fox News заявил, что в его планы на предстоящем саммите G20 в Осаке входит намерение провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он хочет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС. Трамп заявил, что имеет желание «поладить с Россией» и с Китаем, и выразил уверенность, что именно так все и будет.

Напомним также, что до этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что у него пока нет никакой информации о возможной встрече Путина и Трампа в рамках мероприятий «Большой двадцатки».