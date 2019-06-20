Иран сбил разведывательный беспилотник США

Представители Ирана заявили, что им удалось сбить американский беспилотник разведывательного функционала. Как передает РИА Новости со ссылкой на Press TV, об этом проинформировал корпус стражей исламской революции (КСИР). По их заверению, объект был сбит в провинции Хормозган (юг Ирана). В заявлении, распространенном утром в четверг, говорится о том, что американский Global Hawk сбили после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.