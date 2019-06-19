Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 ИЮН, 15:01 МСК
USD (ЦБ)    63,9794
EUR (ЦБ)    71,6377

19 ИЮН, 15:01 МСК
USD (ЦБ)    63,9794
EUR (ЦБ)    71,6377

Киев нанес массированный удар по Донецку

19.06.2019 13:10
Комментарии
Киев нанес массированный удар по Донецку

Украинские военные нанесли массированный удар по Донецку, в результате чего жилые дома получили повреждения разной степени. Под обстрел попала и шахта. Соответствующая информация поступила от Донецкого агентства новостей. Как уточнили представители ДНР, удар пришелся на западную часть города. В общей сложности ВСУ выпустили 110 снарядов калибра 122 мм и 52 мины калибром 120 мм. Кроме самого Донецка, стрельба велась по поселку Жабичево и селу Васильевка (неподалеку от Ясиноватой).

Комментировать (без регистрации)
Кирилл Вышинский заявил, что его дело позорит Украину
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Вооруженные силы. Как в России укрепляется армия патриотами и новейшим оружием?

Вооруженные силы. Как в России укрепляется армия патриотами и новейшим оружием?
Политика

Россия продала амфибии США, самые богатые российские пенсионеры и латифундисты и другие новости

Россия продала амфибии США, самые богатые российские пенсионеры и латифундисты и другие новости
События и факты

Вопреки пессимизму ООН. В Росстате опровергают прогнозы о резком сокращении численности россиян

Вопреки пессимизму ООН. В Росстате опровергают прогнозы о резком сокращении численности россиян
Исследования

Неквалифицированные инвесторы. Как в России будут защищать игроков финансового рынка?

Неквалифицированные инвесторы. Как в России будут защищать игроков финансового рынка?
Экономика

Страхуя вкладчиков и заемщиков. Как ЦБ и ФАС будут защищать клиентов российских банков?

Страхуя вкладчиков и заемщиков. Как ЦБ и ФАС будут защищать клиентов российских банков?
Экономика

Каждый пятый. Почему российские пенсионеры продолжают работать на «заслуженном отдыхе»

Каждый пятый. Почему российские пенсионеры продолжают работать на «заслуженном отдыхе»
Исследования

Узнай, страна

В Ярославле открыли новый фармацевтический завод по выпуску жизненно необходимого препарата

В Ярославле открыли новый фармацевтический завод по выпуску жизненно необходимого препарата

В Архангельской области открыли для посетителей стройплощадку экотехнопарка «Шиес»

В Архангельской области открыли для посетителей стройплощадку экотехнопарка «Шиес»

В Москве открыли центр художественной гимнастики высшего мирового уровня

В Москве открыли центр художественной гимнастики высшего мирового уровня

В Северной Осетии открыли новое производство шпалер и железобетонных конструкций для садоводства

В Северной Осетии открыли новое производство шпалер и железобетонных конструкций для садоводства

Новости дня

12:46 Кирилл Вышинский заявил, что его дело позорит Украину Кирилл Вышинский заявил, что его дело позорит Украину
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?
11:56 Мишель Платини освобожден из-под стражи Мишель Платини освобожден из-под стражи
11:18 В России проходят масштабные обыски по делу о финансировании террористов В России проходят масштабные обыски по делу о финансировании террористов
10:36 Саакашвили заявил, что Одессу захватили «средневековые бандерлоги» Саакашвили заявил, что Одессу захватили «средневековые бандерлоги»
09:54 В России ликвидировали семь партий В России ликвидировали семь партий
09:13 Против Петра Порошенко возбуждено новое уголовное дело Против Петра Порошенко возбуждено новое уголовное дело
Система заботы. В России формируется система долговременного ухода за инвалидами
Система заботы. В России формируется система долговременного ухода за инвалидами
08:40 Трамп заявил, что Обама виноват во вмешательстве России в американские выборы Трамп заявил, что Обама виноват во вмешательстве России в американские выборы

Узнай, страна!

14:53 В Ярославле открыли новый фармацевтический завод по выпуску жизненно необходимого препарата В Ярославле открыли новый фармацевтический завод по выпуску жизненно необходимого препарата
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
18 ИЮН, 13:56 Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ
17 ИЮН, 09:40 Нижний Новгород собрал акционеров «Россети Центр и Приволжье» из разных регионов России Нижний Новгород собрал акционеров «Россети Центр и Приволжье» из разных регионов России
14 ИЮН, 09:31 В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов
13 ИЮН, 14:58 Тамбовские ученые разработали интеллектуальную систему мониторинга и управления «Умный сад» Тамбовские ученые разработали интеллектуальную систему мониторинга и управления «Умный сад»
13 ИЮН, 09:12 Вологодская торгово-промышленная палата выпустила промышленный Каталог по Вологодской области Вологодская торгово-промышленная палата выпустила промышленный Каталог по Вологодской области
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
11 ИЮН, 11:37 В Астраханской области оптимизируют морскую деятельность В Астраханской области оптимизируют морскую деятельность
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter