Киев нанес массированный удар по Донецку

Украинские военные нанесли массированный удар по Донецку, в результате чего жилые дома получили повреждения разной степени. Под обстрел попала и шахта. Соответствующая информация поступила от Донецкого агентства новостей. Как уточнили представители ДНР, удар пришелся на западную часть города. В общей сложности ВСУ выпустили 110 снарядов калибра 122 мм и 52 мины калибром 120 мм. Кроме самого Донецка, стрельба велась по поселку Жабичево и селу Васильевка (неподалеку от Ясиноватой).