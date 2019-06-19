Экстремальные температуры будут наблюдаться к концу столетия на 58% поверхности Земли

Потепление может привести к тому, что уже в конце этого столетия во многих районах Земли температура достигнет чрезвычайно высоких среднемесячных значений. В ходе очередного исследования учеными были проанализированы 22 компьютерные модели, отражающие изменение климата. В результате специалисты пришли к выводу, что к концу века экстремальные метеорологические показатели будут постоянно регистрироваться на 58% территории нашей планеты, а именно, на 67% территорий наименее развитых стран, а также островных стран.

Согласно данным экспертов NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов), с 1901 по 1975 гг. температура на поверхности планеты увеличилась на 0,7-0,9 ° С, а с 1975 года процесс потепления ускорился, и теперь средняя температура на поверхности Земли увеличилась на 1,5-1,8 ° C. Несколько наиболее теплых лет пришлись на период после 1998 г.

В соответствии с прогнозом федерального ведомства США (Центра по контролю и профилактике заболеваний) резкое потепление климата может способствовать росту сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, а также загрязнению воздуха. Ранее эксперты ВОЗ предположили, что в период с 2030 по 2050 гг. факторы, связанные с потеплением климата, могут привести к увеличению смертности на планете (на 250000 человек ежегодно).

Статья с результатами исследования представлена на станицах издания Nature Climate Change, пишет earth-chronicles.com.