Ученые обнаружили реки с повышенным содержанием антибиотиков

В соответствии с данными первого глобального исследования, проведенного группой ученых из York University (Торонто, Канада), концентрация антибиотиков, обнаруженных в некоторых реках мира, превышает «безопасный» уровень в 300 раз.

Ученые проверили уровень 14 наиболее часто используемых антибиотиков в реках в 72 странах и ​​выявили их наличие в разных концентрациях на 65% обследованных участках.

Метронидазол, используемый для лечения бактериальных инфекций, превысил безопасный уровень с самым большим отрывом. Если на реке Темзе и одном из ее притоков в Лондоне исследователями была выявлена максимальная общая концентрация антибиотика в 233 нг/л, то в Бангладеш его концентрация оказалась в 170 раз выше.

Исследователи выяснили, что наиболее распространенным антибиотиком был триметоприм (обнаружен в 307 из 711 обследованных участков) в основном используемый для профилактики и лечения заболеваний мочевыделительной системы.

Специалисты сравнили данные мониторинга с «безопасными» уровнями, не так давно установленными промышленным альянсом AMR.

Ученые отметили, что «безопасные» пределы чаще превышены в таких странах как Азия и Африка. По словам исследователей, некоторые реки в Европе и Соединенных Штатах также вызывают опасения, которые свидетельствуют о том, что загрязнение антибиотиками – «глобальная проблема».

Присутствие антибиотиков в воде больше всего было зафиксировано в следующих странах: Бангладеш, Кения, Гана, Пакистан, Нигерия.

В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что участки с максимальной концентрацией антибиотика, как правило, примыкают к системам очистки сточных вод, мусорным свалкам либо сточным водам и в отдельных районах политической нестабильности, пишет sciencedaily.com.