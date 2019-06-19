Евросоюз продлит санкции против России

Согласно имеющимся данным, стало известно о том, что главы государств, входящих в Евросоюз, приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода, сообщает «ТАСС». Окончательное заявление о вышеназванных действиях будет сделано 20 июня текущего года в рамках готовящегося саммита стран-участниц объединения. Стоит отметить, что представители Польши требовали продлить санкции на 1 год, однако их требования остались неисполненными.