Лавров обсудит с главой МИД Швейцарии развитие двусторонних отношений

Сергей Лавров, возглавляющий Министерство иностранных дел России, проведет рабочую встречу с Иньяцио Кассисом, возглавляющим МИД Швейцарии, который прибыл в Москву по служебным вопросам, сообщает «ТАСС». Стороны планируют обсудить вопросы совместных взаимоотношений, а также актуальные внешнеполитические проблемы и задачи, которые затрагивают наиболее важные для обеих стран интересы.