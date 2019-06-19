Лавров обсудит с главой МИД Швейцарии развитие двусторонних отношений
19.06.2019 23:54
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Сергей Лавров, возглавляющий Министерство иностранных дел России, проведет рабочую встречу с Иньяцио Кассисом, возглавляющим МИД Швейцарии, который прибыл в Москву по служебным вопросам, сообщает «ТАСС». Стороны планируют обсудить вопросы совместных взаимоотношений, а также актуальные внешнеполитические проблемы и задачи, которые затрагивают наиболее важные для обеих стран интересы.
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