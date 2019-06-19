Российские военные сделали невидимой Смоленскую АЭС

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты, в рамках плановых войсковых учений, смогли «сделать невидимой» для войск противника Смоленскую АЭС, сообщают «РИА новости». Для подобного маскировочного эффекта был использован особый аэрозольный состав на основе графита, который способен замаскировать объекты не только в видимом волновом спектре, но также и в инфракрасном диапазоне спектра магнитного излучения.