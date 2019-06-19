Госдума разрешила выращивать мак и коноплю в медицинских целях

Решением, принятым Государственной думой Российской Федерации в ходе пленарного заседания, был снят запрет на выращивание мака и конопли, а также еще ряда наркосодержащих растений, в том случае, если они необходимы для медицинского производства и клинического лечения, сообщают «РИА новости». Подобное решение было принято в рамках стимуляции импортозамещения медицинской продукции.