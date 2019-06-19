Сбербанк начал доставлять посылки

Пресс-служба банковской организации «Сбербанк» заявила о тестовом запуске новой системы, которая позволит отправлять и принимать посылки в отделениях банка, сообщает «ТАСС». На текущий момент проект осуществляется на базе трех отделений, которые осуществляют «обкатку» системы. По результатам завершения пилотных испытаний руководство банка решит, будет ли вышеназванный проект реализован во всероссийском масштабе или его придется «свернуть».