Волкер рассчитывает на закупку Украиной американского оружия

Курт Волкер, являющийся официальным представителем по вопросам Украины в США, заявил в Сенате Конгресса Соединенных штатов Америки о том, что необходимо добиться от властей Украины начала закупок американского вооружения и техники, сообщает «ТАСС». Приоритетными образцами вооружения для осуществления экспортных поставок выделяются снайперские системы, а также комплексы «Javelin», созданные для борьбы с танковой и бронированной техникой.