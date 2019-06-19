Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Максим Топилин, являющийся главой Министерства труда Российской Федерации, сообщил о том, что размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет будет приравнен к размеру регионального прожиточного минимума, сообщает «ТАСС». Сроки реализации вышеназванных изменений не объявлены, а также разрабатывается механизм, посредством которого будут осуществляться подобные выплаты.