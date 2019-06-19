Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Татьяна Голикова, являющаяся вице-премьером Российской Федерации, сообщила о том, что в 2018 году финансовые потери отечественной экономики из-за «больничных» составили порядка 223 млрд рублей, сообщает «ТАСС». Вице-премьер заявила, что необходимо заботиться о здоровье сотрудников, создавая наиболее комфортные условия для осуществления трудовых и служебных обязанностей. Если уделить вышеназванной проблеме достаточно внимания и средств, то в ближайшем будущем будут достигнуты положительные изменения в вопросах, связанных с демографией, а также в развитии науки, культуры и других сфер деятельности.