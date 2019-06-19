Кучма назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

Леонид Кучма, являвшийся официальным представителем Украины на переговорах в Минске, озвучил условия, при соблюдении которых снятие экономической блокады с Донбасса будет возможным, сообщают «РИА новости». Главным условием для снятия экономической «блокады» региона является передача всех активов под контроль украинского правительства. Кроме того, Кучма подчеркнул, что необходимо соблюдать принцип обоюдных, двусторонних взаимоотношений.