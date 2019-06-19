Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране

Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркивает, что борьба с бедностью и поддержка семей с детьми требует проведения тщательной работы, а не общественных высказываний.

Легких решений в борьбе с бедностью быть не может. Она требует совместного и скрупулезного труда со стороны абсолютно всех органов власти, а общие высказывания в полу экспертном ключе не даст результатов, подчеркивает Медведев.

Также в Кремле отметили, что вопрос борьбы с бедностью является первоочередным и резонансным в стране, однако при оценке ситуации стоит воздерживаться от преувеличений, передают РИА Новости.