Кудрин рассказал в Twitter о сверхострой проблеме России

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал поправки в бюджет 2019 года, о чем и высказался в своем микроблоге Twitter. Как передает Газета.ру, поправки носят технический характер и учитывают прогнозы. Так, например, говорится о том, что количество россиян, которых планируется вывести из состояния бедности, сократилось с 2,5% до 1%.

«Это реалистичнее, но тема стала сверхострой», — подчеркнул глава СП.

Кудрин также подчеркнул, что бедность – это «позор» для России. Страна, где больше 12% (около 19 млн) граждан пребывают в состоянии бедности. И им, как отмечает Кудрин, необходимо активнее помогать.