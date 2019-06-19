Порошенко допускает отказ Украины от Крыма

Экс-президент Украины Петр Порошенко допускает, что действующая киевская власть от претензий на Крымский полуостров откажется.

Порошенко предполагает, что украинское руководство взамен на решение спорного вопроса в Донбассе признает Крым российским.

Бывший глава утверждает, что при таком раскладе быть властью украинское руководство перестанет и создаст опасную ситуацию для жителей страны.

Порошенко подчеркивает, что он не намерен давать действующему президенту Украины публичные советы, однако полагает, что Владимиру Зеленскому стоит принимать во внимание значительные угрозы и риски, исходящие от России, пишут РИА Новости.