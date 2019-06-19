Против Петра Порошенко возбуждено новое уголовное дело

Против бывшего главы Украины Петра Порошенко возбуждено новое уголовное дело. Как передает ТАСС, об этом стало известно от бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова. Как отмечается, это дело оказалось уже пятым по счету. В этот раз, как уточняется, речь будет идти о ситуации, которая произошла в 2016 году, когда Порошенко незаконно назначил кабмин Украины. По этому же делу проходит спикер Рады Андрей Парубий.