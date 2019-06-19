«АвтоВАЗ» запустил производство LADA XRay Cross с вариатором
Пресс-служба концерна сообщила, что «АвтоВАЗ» запустил производство транспорта LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией.
Подчеркивается, что на хэтчбек будет установлена коробка передач от японской компании Jatco, которая известна по такой модели автомобиля как Renault-Nissan Mitsubishi.
Это позволит повысить тяговые характеристики машины, а также сделать экономию топлива более высокой.
Использование двухступенчатого редукторного сектора способствует снижению трансмиссии на 13%.
Такая трансмиссия будет установлена с двигателем альянса HR-16 объемом 1,6 литра, передают РИА Новости.
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