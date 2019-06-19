Производство бетона и бульдозеров в России резко выросло

Согласно сообщению Росстата, стало известно о том, что за прошедшие 5 месяцев 2019 года рост промышленного производства ускорился на 2,4% в сравнении с показателями прошлого года, сообщают «РИА новости». Ряд промышленных секторов экономики продемонстрировал ускоренный рост: к примеру, производство бетона, арматуры, цемента и алюминиевых конструкций наращивает объемы, которые превосходят аналогичный период 2018 года, что свидетельствует также об увеличении объемов в строительном секторе.