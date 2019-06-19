Дания дала ответ на упреки в задержке «Северного потока – 2»

Начальник пресс-службы агентства Энергетики Туре Фальбе-Хансен в Дании заявляет, что его страна опирается на параметры экологии и безопасности.

В соответствии в основными положениями этих принципов, Дания считает наиболее приемлемым строительство юго-восточного маршрута .

Накануне Сергей Кузнецов, являющийся членом правления «Газпрома», говорил о том, что приостановление строительства газопровода «Северный поток – 2» может негативно сказаться на финансовой политики Дании, так как она будет вынуждена компенсировать возможные убытки, сообщают РИА Новости.