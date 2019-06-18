Киев заявил о противоречиях с Берлином касательно «Северномого потока – 2»

Позиции по вопросу осуществления энергетического проекта «Северный поток – 2» у Киева и Берлина полностью противоположны. Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе проведения с канцлером Германии Ангелой Меркель совместной пресс-конференции.

Тем не менее, президент Украины подчеркивает готовность Берлина к диалогу по такому непростому вопросу.

Зеленский говорит о том, что замысел «Северного потока – 2» представляет угрозу Киеву и надеется, что Германия поможет ему противостоять вызовам, пишет газета «ИЗВЕСТИЯ».