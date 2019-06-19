Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Владимир Жириновский со скандалом покинул заседание Госдумы в знак протеста.

Суть протеста состоит в том, что депутаты не приняли предложение его фракции, заключающееся в упрощении правил получения российского гражданства иностранцам и лицам без гражданства, являющимся русскими по национальности.

Согласно предложению, гражданство России имеют право получить заявители, у которых ближайшие родственники раньше проживали на территории РФ. Однако они обязаны переехать в Россию на постоянное место жительства и отказаться от иностранного гражданства.

Этот законопроект должен распространяться и на иностранных лиц, не имеющих гражданство, но активно использующим русский язык во всех сферах своей жизни.

Жириновский объявил с трибуны, что ему «не по пути» с коллегами, которые не поддерживают закон в интересах большинства граждан РФ, передают «Известия».