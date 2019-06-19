Медведев запретил повышать тарифы на ЖКХ выше уровня инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев запретил необоснованные повышения тарифов на коммунальные услуги выше инфляционного уровня.

Медведев напомнил, что на данный момент устанавливается предельный индекс роста цен для субъектов федерации на коммунальные услуги, а они, в свой черед, назначают их для муниципалитетов. Но существует ряд оснований, которые допускают превышение этих индексов.

Глава государства говорит о том, что теперь таких оснований будет меньше. Дисбаланс в тарифах устранять за счет жителей теперь не получится, подчеркивает премьер-министр России.

Вдобавок, теперь регионы будут обязаны согласовывать повышение тарифа на услуги ЖКХ с антимонопольной службой, передают РИА Новости.