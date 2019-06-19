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Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

19.06.2019 00:08
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Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Пресс-служба Правительства Российской Федерации объяснила опубликованные данные Росстата о росте оптовых цен на бензин, постаравшись уточнить все важные нюансы сопроводительных процессов, сообщает «Lenta.ru». Было сообщено, что в начале текущего года биржевые цены на топливо были ниже рыночных по причине избыточного количества предлагаемого сырья, а на текущий момент идет «выравнивание» показателей. Этим и объясняется столь серьезное процентное изменение цены в большую сторону.

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Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%
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