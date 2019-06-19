Городской совет Харькова вернул проспекту имя маршала Жукова

Городской совет Харькова вернул одному из городских проспектов прежнее название. На заседании большинство депутатов проголосовало за отмену ранее принятого решения. Теперь проспект Харькова снова будет носить имя маршала Жукова.

На заседании горсовета подчеркнули, что советский полководец не может входить в кампанию по декоммунизации, так как в освобождении УССР от фашисткой оккупации непосредственное участие принимал Георгий Константинович Жуков.

Также мер города Геннадий Кернес объявил о восстановлении памятника советскому маршалу, пишет ТАСС.