Правила присвоения звания «старшего лейтенанта» в России будут изменены

Министерство обороны России хочет внести изменения в правила присвоения воинского звания «старший лейтенант». До конца этого года будут разработаны обязательные нормативно-правовые акты.

Согласно обновленному порядку все выпускники после двух лет службы должны получить очередное воинское звание. Это относится и к выпускникам военных училищ и гражданских вузов.

Однако позднее Министерство обороны РФ информацию о введении подобных новых правил опровергло, сообщают «Известия».