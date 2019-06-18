МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Официальный представитель руководящих «верхов» Министерства внутренних дел России сообщил о разрабатываемых мерах по ужесточению ответственности своих сотрудников за фальсификации в рамках уголовных дел, связанных с наркотиками, сообщает «Российская газета». Согласно озвученной информации, в последнее время появилось слишком много «спорных» уголовных дел, в которых фигурируют наркотики. Кроме того, было заявлено о возможном пересмотре 228 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации в сторону «смягчения» наказаний в ряде определенных случаев.