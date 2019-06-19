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Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

19.06.2019 15:48
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Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

Глава управления ФСЮ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев, его помощник подполковник Марат Медоев имеют трехэтажные особняки в Подмосковье. Их соседями является родной брат Валериана Мазараки первого заместителя директора похоронной службы Москвы.

Дома соседей соединены друг с другом дорожкой, которая показывает, что они довольно часто бывают в гостях друг у друга.

Журналист Иван Голунов узнал об этом соседстве, когда расследовал дело о связях силовиков с похоронным бизнесом, однако опубликовать материал не успел.

Бывший сотрудник ФСБ Игорь Медоев заявляет, что к аресту журналиста его семья не причастна, передает «Lenta.ru».

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