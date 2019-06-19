В докладе правительства Федерального собрания о политике в сфере образования сказано, что варианты ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными.

Согласно этому документу ЕГЭ и ОГЭ следует перевести в компьютерный формат. Новый способ обеспечит автоматическое генерирование индивидуальных контрольно-измерительных материалов.

Такие правила госэкзаменов позволят успешно разрешить вопрос списывания и уменьшить количество негативных отзывов о подобной аттестационной форме, передают РИА Новости.