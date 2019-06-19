Кирилл Вышинский заявил, что его дело позорит Украину

Кирилл Вышинский убежден, что его дело носит политический характер. Комментируя в разговоре с Ruptly ситуацию после суда, руководитель портала РИА Новости Украина отметил, что в течение четырех лет факт того, что редакция якобы нарушала закон и разрушала Украину, никого не волновал.

Вышинский считает, что властям Киева он нужен был именно в заключении. Для того, чтобы «шантажировать возможным обменом». Журналист также надеется, что новые власти страны поймут его, поскольку дело против него «позорит Украину».