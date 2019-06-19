В России проходят масштабные обыски по делу о финансировании террористов

Сразу в нескольких регионах России проходят масштабные мероприятия, связанные с делом о финансировании терроризма, передает РИ Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета Светлану Петренко. По ее словам, к мероприятиям подключили экспертов ФСБ, ГУЭБ и ПК МВД, а также Центра «Э» ГУ МВД и ГСУ СК.

Как сообщается, все соответствующие мероприятия прошли в Москве и области, а также на территории ХМАО, Красноярского и Ставропольского края, а также в Астраханской области и Республики Дагестан.

На данный момент по итогам следственных действий было задержано два человека. Их подозревают в содействии запрещенной террористической группировке. В ближайшие часы в их отношении будет избрана мера пресечения.