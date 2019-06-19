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В России ликвидировали семь партий

19.06.2019 09:54
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В России ликвидировали семь партий

В России становится все меньше политических партий, причем, на законных основаниях. Так, стало известно о том, что решением Верховного суда России по искам, поданным Минюстом, было ликвидировано семь партий. Как передает ТАСС, об этом информирует официальный сайт суда.

Речь идет о следующих партиях: Народная партия России, Социал-демократическая партия России, партия «Города России», Партия пенсионеров России, Народная партия «За женщин России», а также «Альянс зеленых» и «Союз горожан».

Основанием для этого решения стало неучастие партий в выборах. Этот момент оговаривается в российском законодательстве, где речь идет о том, что одно из обязательных требований, которое предъявляется партиям, связано с обязательным участием в выборах.

До этого по этим же основанием свое существование прекратила Партия пенсионеров России.

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