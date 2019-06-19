Дональд Трамп сменил главу Пентагона

Во властных структурах США произошли изменения. Так, новым и.о. министра обороны страны стал Марк Эспер, который до этого был главой Сухопутных войск. Как передает РИА Новости, об этом в своем Twitter проинформировал американский президент Дональд Трамп. О прежнем и.о. Пентагона Патрике Шанахане он сообщил, что тот «проделал замечательную работу», но отказался от дальнейшего процесс утверждения в сенате.