В планах Запада – сделать из людей разобщенных индивидов

Тенденции искажения самой природы, которые все чаще дают о себе знать на Западе, идут к тому, что скоро люди превратятся в разобщенных индивидов, которые оторваны от реальности. Более того, они будут подвержены невротическим расстройствам. Все это даст возможность легко ими управлять, чтобы реализовать планы, преследуемые гибридными войнами. Как передает РИА Новости, с таким заявлением во время международной встрече по безопасности в Уфе выступил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. При этом он отметил, что есть еще один повод для беспокойства, связанный с пропагандой по приему наркотиков, которые якобы эффективно лечат, спасая от депрессии.