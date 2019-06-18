Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о том, что цена на бензин, приобретаемый у производителей, возросли на 17,5% по данным на май текущего года, сообщают «Известия». Однако подобный скачок цен на уровне производителей не столь критично отразился на розничных ценах, которые увеличились лишь на 0,3%. В целом по розничному топливному рынку сохраняется стабильность цен.